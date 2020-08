Scannell nimmt mit Ex-Amazon Real Estate-Chef europäischen Logistimarkt in den Fokus

Nick Deeks

© Yves Salmon/Scannell

Das US-amerikanische Investmentunternehmen Scannell Properties hat im Rahmen ihrer Unternehmensentwicklung die Scannell International gegründet, die sich als Investor und Entwickler für Build-to-Suit-Projekte den Anforderungen des E-Commerce und des Einzelhandels widmet. Geleitet wird die neue Tochter mit Sitz in London von Nick Deeks, bisher Leiter und Head of EMEA Real Estate bei Amazon.

.

„Die Gründung dieser neuen Einheit beweist das Vertrauen von Scannell in den europäischen Markt. Wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die Nick Deeks, Chris Davies und ihr Team unseren Kunden bieten werden“, kommentiert Robert Scannell, Gründer und CEO von Scannell Properties.



Der Immobilienprofi war seit 2016 bei Amazon für die Immobilien in Europa und dem Mittleren Osten verantwortlich. Deeks bringt Chris Davies von Amazon als Unterstützung mit. Davies war bei Amazon Logistics in Europa für die Anforderungen der Logistikimmobilien auf der letzten Meile zuständig.



Nick Deeks zeigt sich optimistisch: „In enger Zusammenarbeit mit den bestehenden Ressourcen von Scannell Properties in Europa, werden wir eine bedingungslose Orientierung auf Kundenservice etablieren, die uns auszeichnen wird.“