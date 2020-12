Scannell erhält Baugenehmigung für Projekt Kitzingen

Scannell Properties erhielt im November 2020 die Baugenehmigung zur Entwicklung seines ersten deutschen Projekts in Kitzingen, Bayern und erreicht damit einen weiteren wichtigen Meilenstein im Rahmen seiner Expansionsstrategie auf dem europäischen Markt. Scannell entwickelt am Standort hochwertige Industrie- und Logistikeinheiten mit Nutzflächen zwischen 3.000 m² und 25.000 m² ohne Vorvermietung.

