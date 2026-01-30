Scanhotels eröffnet Flaggschiff am Rostocker Stadthafen

Nach einer vierjährigen Bauphase wird das „Scanhotels am Stadthafen“ in exponierter Lage auf der Rostocker Silohalbinsel im Februar den Betrieb aufnehmen. Das Neubauprojekt der Friedemann Kunz Stiftung markiert einen strategischen Meilenstein für die neue Eigenmarke „Scanhotels“, geht jedoch auch mit einer massiven Investitionssteigerung auf über 90 Millionen Euro einher.

.

Der Neubau auf dem rund 8.000 m² großen Areal zwischen dem AIDA-Hauptquartier und der Straße Am Strande umfasst neben 195 Hotelzimmern auch weitreichende Büroflächen, Gastronomieangebote sowie einen 300 m² großen Wellnessbereich. Ursprünglich war die Fertigstellung und Eröffnung bereits für den vergangenen Herbst geplant, verzögerte sich aber. Mit der Eröffnung am Stadthafen vervollständigt der Investor Friedemann Kunz, Gründer von ScanHaus Marlow, sein lokales Portfolio und avanciert mit insgesamt 446 Zimmern und rund 1.000 Betten zum führenden Hotelanbieter in der Hansestadt.



Die Realisierung des Projekts war von signifikanten wirtschaftlichen und strategischen Veränderungen geprägt. Während die initialen Planungskosten einst mit rund 36 Millionen Euro beziffert worden sind, summierte sich das finale Investitionsvolumen aufgrund einer deutlichen Kostenexplosion auf mehr als das Doppelte. Zudem vollzog das Unternehmen eine fundamentale Neuausrichtung in der Betreiberstrategie. Hintergrund war ein juristischer Konflikt mit der Radisson-Gruppe, die ursprünglich als Markengeber für das Projekt sowie für das bestehende Haus „Scanhotels City“ in der Langen Straße am Kröpliner Tor fungieren sollte.



Nach der fristlosen Trennung von Radisson im Sommer 2025 setzte die Kunz-Familienstiftung auf den Aufbau der Eigenmarke „Scanhotels“. Bereits im Juli 2025 wurde das Bestandshotel am Kröpeliner Tor erfolgreich in den Eigenbetrieb überführt und unter dem Namen „Scanhotels City“ neu eröffnet. Mit der nun erfolgten Inbetriebnahme des zweiten Hauses am Stadthafen verfügt die Eigenmarke über insgesamt 446 Zimmer. Inwieweit eine Expansion von „Scanhotels“ geplant ist, ließ der Investor bislang offen. Insgesamt verfügt die Stiftung aber bereits über ein breites Hotelportfolio im In- und Ausland, das im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro generierte. Mit dem jetzt bekannt gewordenen Kauf des Rostocker Hopfenmarkts durch die Stiftung erweitert das Unternehmen zudem auch ihren Hotelbestand in der Hansestadt, denn Bestandteil der Transaktion in bester Innenstadtlage ist das Hotel am Hopfenmarkt mit 41 Zimmern.