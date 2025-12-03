Scandic Stuttgart Europaviertel eröffnet

Mit der Eröffnung des Scandic Stuttgart Europaviertel am 1. Dezember 2025 setzt die größte Hotelkette Skandinaviens ihren Expansionskurs in Deutschland fort und feiert die Eröffnung ihres achten Hauses bundesweit.

.

Das zentral in Stuttgart gelegene und rundum renovierte Hotel präsentiert sich als moderner Place to Stay für Business- und Freizeitreisende sowie Designliebhaber. Insgesamt 174 Zimmer, ein vielseitiges Gastronomiekonzept, flexible Meeting- und Eventflächen sowie ein Interieur, das nordisches Design und Nachhaltigkeit verbindet, definieren den neuen Scandic-Standort im Südwesten Deutschlands. Für das Konzept des achten Scandic Hotels in Deutschland zeichnet das schwedische Büro Doos Architects verantwortlich, das bereits das Scandic Berlin Potsdamer Platz gestaltete. Den Pachtvertrag mit Axa IM hatte die skandinavische Hotelkette in 2024 unterzeichnet [wir berichteten], danach folgte eine umfassende Modernisierung des Standorts in der Heilbronner Straße 88.



„Stuttgart ist ein zentraler Standort in Deutschland. Mit der Eröffnung unseres ersten Hotels hier gehen wir einen wichtigen Schritt, um die Präsenz von Scandic im deutschen Markt weiter zu stärken. Dank der ausgezeichneten Lage heißen wir sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende in einer der lebendigsten Städte des Landes willkommen. Und führen damit gleichzeitig unsere Wachstumsstrategie konsequent fort“, sagt Laura Tarkka, COO bei Scandic Hotels. Die jüngste Eröffnung markiert einen weiteren Meilenstein für die ehrgeizigen Pläne der schwedischen Hotelgruppe: Bis 2030 sollen rund 10.000 zusätzliche Zimmer entstehen, davon etwa 3.000 durch eine gezielte Expansion in Deutschland.



Die zentrale Lage des Scandic Stuttgart Europaviertel bietet ideale Voraussetzungen für Geschäftsreisen und Städtetrips: Hauptbahnhof und Innenstadt sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß erreichbar. Auch das Messegelände und der Flughafen sind durch eine direkte Tram-Haltestelle vor dem Hotel bestens angebunden.



Mit der Eröffnung des Scandic Stuttgart Europaviertel betreibt Scandic aktuell acht Hotels mit insgesamt 2.600 Zimmern an zentralen Standorten in Deutschland, darunter Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Nürnberg. Zusätzlich zu den bestehenden Häusern befinden sich drei Hotels in der Pipeline, die die Präsenz der Marke in Deutschland weiter stärken. Als nächstes steht die Eröffnung eines Hotels mit 214 Zimmern im westlichen Zentrum Berlins in der Nähe des Kurfürstendamms an. Auch hier ist Grundlage für die Übernahme ein Mietvertrag mit AXA Investment Managers. Aktuell wird das Hotel in der Lietzenburger Straße 89 umfassend renoviert und sowohl hinsichtlich der Hardware als auch der Angebote an die Marke sowie die Betriebsstandards der Hotelkette angepasst. Nach der Eröffnung wird Scandic in der Hauptstadt dann insgesamt drei Hotels mit 992 Zimmern betreiben.