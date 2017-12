Scandic lässt sich im Hafenpark Quartier nieder

Auf dem Baufeld Ost des Frankfurter Honsell-Dreiecks haben seit dem Sommer die Baggerfahrer das Zepter in der Hand: Zwischen Hanauer Landstraße und Osthafenpark projektiert die Hamburger B&L-Gruppe zunächst 250 Mietwohnungen, eine Kindertagesstätte und Retail-Flächen für die Nahversorgung. Insgesamt sieht das Reißbrett für das komplette Areal des „Hafenpark Quartiers“, das direkt neben dem Neubau der EZB entsteht, weitere 300 Eigentumswohnungen, diverse Einzelhandelsflächen und im Norden rund 55.000 m² Bürofächen vor. Und außerdem ein Businesshotel der Kategorie „4 Sterne plus“. Diesen exponierten Platz will nun Scandic Hotels, größte Hotelbetreibergesellschaft Skandinaviens, besetzen: Die Nordlichter haben mit der B&L Group einen langfristigen Pachtvertrag für das „Scandic Frankfurt Hafenpark“ in spe unterzeichnet. Scandic setzt damit innerhalb eines guten halben Jahres zum zweiten Mal Anker in der Maimetropole: Erst im Juli hatten die Nordeuropäer das Wyndham Grand Frankfurt übernommen, das ab Februar 2018 als „Scandic Frankfurt Museumsufer“ neu eröffnet wird [Wyndham Grand Frankfurt künftig unter Scandic-Flagge].

.

Die Skandinavier wollen mit dem neuen Haus im Hafenpark Quartier durchaus Maßstäbe in der Kategorie „Event- und Kongress-Hotel“ setzen: Auf einer Grundfläche von 22.000 m² sollen nicht nur 506 Zimmer, Gastronomie und Bars realisiert werden, sondern vor allem mit vorgesehenen 2.000 m² sehr weitläufige Konferenz- und Veranstaltungs-Offerten geboten werden. Einen besonderen Akzent will überdies ein 600 m² zählender Ballsaal setzen – nach derzeitigen Stand einer der großzügigsten im gesamten Frankfurter Raum. Michel Schutzbach, Country Manager Germany bei Scandic Hotels Europe, sieht die „großartige Lage“ und die „kommerzielle Vielseitigkeit“ des neuen Hauses denn auch als denkbar gute Start-Parameter. Mit dem im Februar an den Start gehenden Scandic Frankfurt Museumsufer sollen operative Synergien generiert werden. Der Markenbekanntheit des Labels sind sie per se dienlich. Scandic unterhält in Deutschland bereits Häuser in Hamburg und Berlin.