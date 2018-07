Scandic Hotels stellt Thomas Harmgardt als neuen Food & Beverage Director Europe ein

Thomas Harmgardt wechselt von Scandic Schweden zu Scandic Europe (Deutschland und Polen) und hat ab dem 01. Januar 2019 die Position des Food & Beverage Directors inne. Zuvor war Harmgardt als Area Food & Beverage Manager Stockholm City für die skandinavische Hotelgruppe tätig. Thomas Harmgardt verlässt Scandic Schweden und wird Anfang 2019 neuer Food & Beverage Director Europe. Seit 2011 agiert er als Food & Beverage Manager in Stockholm. In seiner aktuellen Funktion ist er u.a. verantwortlich für die Themen Leistungssicherung, Markenloyalität, Projektentwicklung und Kundenzufriedenheit. Außerdem hat er die Teamleitung für die Bezirke Stockholm City und Stockholm Circle inne, entwickelt Business Cases und kümmert sich um den F&B-Nachwuchs sowie das System-Monitoring.

.

Zwischen 2010 und 2012 war Harmgardt an den Eröffnungen der neuen Hotels Scandic Victoria Tower, Scandic Grand Central in Stockholm sowie Scandic Berlin und Hamburg beteiligt. Seit 2016 arbeitet Harmgardt als Operations F&B Manager in Stockholm und war maßgeblich an der Realisierung der Signature F&B-Elemente im Downtown Camper Scandic, Grand Central, Haymarket und Vasateatern Scandic beteiligt. In seiner neuen Tätigkeit berichtet er direkt an Michel Schutzbach, Head of Europe Scandic Hotels.



Thomas Harmgardt ist seit 1991 für die Scandic Gruppe tätig und ein Paradebeispiel für die nachhaltige Mitarbeiterführung, welche in der Unternehmensphilosophie fest verwurzelt ist. Nach seiner Tätigkeit für verschiedene Hotelketten, wie Hilton, Intercontinental und Provobis Hotels folgte 1991 sein Einstieg in die Scandic Hotelgruppe. Inzwischen verfügt er über wertvolle Erfahrungswerte und blickt auf zwei Jahre Produkt- und Konzeptentwicklung Food & Beverages