Langfristiger Mietvertrag
Scandic Hotels plant drittes Haus in Hamburg
Die Hotelgruppe Scandic Hotels baut ihre Präsenz in Norddeutschland weiter aus: Nach der Ankündigung eines zweiten Standorts in der Projektentwicklung von PEG und Reiß & Co. im Juli 2025 [wir berichteten] hat die Kette jetzt einen dritten Standort in der Hansestadt angekündigt. Ab 2028 wird Scandic Hotels ein Upscale-Lifestyle-Hotel in der Quartiersentwicklung Stadtkontor von B&L Gruppe eröffnen.
Das in der Innenstadt liegende Hotel mit ca. 328 Gästezimmern soll 2028 eröffnet werden. Es ist Teil der Quartiersentwicklung „StadtKontor“ am Besenbinderhof am Hamburger Hauptbahnhof, einer Mixed-Use-Quartiersentwicklung mit Büros, Restaurants, Hotels und einem öffentlichen Parkhaus. Das neue, zentral gelegene Scandic Hotel bietet eine fußläufige Anbindung zum Hamburger Hauptbahnhof (550.000 Fahrgäste und 800 Züge täglich, darunter ICE-Direktverbindungen nach Berlin, Kopenhagen, Prag, Köln, Frankfurt, München, Zürich und Wien) und mehreren U- und S-Bahn-Linien.
„Hamburg ist eine der dynamischsten Großstädte Europas und ein strategisch wichtiger Markt für Scandic. Das neue Hotel in der Hamburger Innenstadt wird unsere Präsenz weiter stärken und unsere Strategie der verantwortungsvollen Expansion in Deutschland fortsetzen“, sagt Jens Mathiesen, Präsident und CEO der Scandic Hotels Group.
Zusammen mit der B&L Gruppe, die bereits das Scandic-Konferenzhotel mit 505 Gästezimmern im Frankfurter Hafenpark entwickelt hat und im eigenen Bestand hält, wird das ikonische, 1906 erbaute und denkmalgeschützte Bürogebäude im Kontorstil zu einem gehobenen Lifestyle-Hotel umgebaut, das sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende anspricht.
„Das neue Scandic-Hotel im StadtKontor-Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für die Umgestaltung und Revitalisierung eines der größten Bürokomplexe im aufstrebenden Hamburger Stadtteil St. Georg. Durch die weitere Nutzung der gebundenen grauen Energie (Beton) und die energetische Sanierung der Gebäudehülle entsteht eine wegweisende moderne ESG-konforme Immobilie“, betont Thorsten Testorp, Geschäftsführender Gesellschafter der B&L Gruppe.
„Unser Ziel ist es, Hotels in Gebieten mit hoher Personenfrequenz zu etablieren. Dass wir innerhalb kurzer Zeit mit der Eröffnung eines dritten Hotels in Hamburg betraut wurden, ist ein Beweis dafür, dass wir das Vertrauen unserer Gäste und der Öffentlichkeit genießen, um unsere Expansion weiter voranzutreiben“, sagt Jesper Engman, Chief Development Officer der Scandic Hotels Group.
Hamburg ist mit knapp zwei Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands und hat den drittgrößten Hafen Europas. Mit über 16 Millionen Hotelübernachtungen pro Jahr und einem starken Wachstum sowohl im Geschäfts- als auch im Freizeitbereich ist Hamburg ein wichtiger Knotenpunkt in Deutschland. Damit wird die Marke langfristig auch in Hamburg präsenter - neben dem seit 2008 etablierten Scandic Hamburg Emporio mit 340 Zimmern und dem bereits für 2030 angekündigten Hotel nahe dem Berliner Tor mit 430 Zimmern. Insgesamt plant die Hotelgruppe bis 2030 ihr Zimmerangebot europaweit um rund 15.000 Einheiten zu erweitern, unter anderem durch weitere Hoteleröffnungen an deutschen Schlüsselstandorten. Bis dato hat die Hotelgruppe in diesem Jahr Pläne für acht neue Hotels mit mehr als 1.600 Zimmern in den nordischen Ländern und Deutschland veröffentlicht.