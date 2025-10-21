Scandic Hotels plant drittes Haus in Hamburg

Die Hotelgruppe Scandic Hotels baut ihre Präsenz in Norddeutschland weiter aus: Nach der Ankündigung eines zweiten Standorts in der Projektentwicklung von PEG und Reiß & Co. im Juli 2025 [wir berichteten] hat die Kette jetzt einen dritten Standort in der Hansestadt angekündigt. Ab 2028 wird Scandic Hotels ein Upscale-Lifestyle-Hotel in der Quartiersentwicklung Stadtkontor von B&L Gruppe eröffnen.

