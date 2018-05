Scandic Frankfurt Museumsufer stellt Julian Stork als Rooms Division Manager an

Julian Stork

Julian Stork ist seit Mitte Mai neuer Rooms Division Manager im Scandic Frankfurt Museumsufer in der Wilhelm-Leuschner-Straße 34. Der gelernte Hotelfachmann und Hotelbetriebswirt wechselt vom Designhotel 25hours Hotel by Levi`s zum Frankfurter Haus der skandinavischen Hotelkette, welches Anfang des Jahres eröffnet wurde.

Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann im Hotel Vier Jahreszeiten am Schluchsee startete er seine Karriere im Bereich Housekeeping unter anderem im Hotel Le Méridien in Stuttgart sowie im Lindner Hotel und Spa Binshof in Speyer. In 2013, im Alter von 24 Jahren, übernahm Julian Stork in seiner Rolle als Housekeeping Manager die Verantwortung für die Bereiche Housekeeping und Technik in den Design-Hotels 25hours Hotel by Levi`s und 25hours Hotel The Goldman in Frankfurt am Main. In dieser Zeit entschied sich Stork ebenfalls für ein nebenberufliches Studium der Hotelbetriebswirtschaftslehre an der Deutschen Hotelakademie in Köln.