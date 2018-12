Scandic Frankfurt Museumsufer eröffnet neuen Tagungsbereich

Seit Anfang des Jahres gibt es neben den Häusern in Berlin und Hamburg ein weiteres Haus der Unternehmensgruppe Scandic in Deutschland. Mit dem Scandic Frankfurt Museumsufer in der Wilhelm-Leuschner-Straße 44 ging die größte Hotelkette im Norden Europas einen weiteren Schritt in Richtung selektives Wachstum. Jetzt wird der aufwendig neu gestaltete Meetingbereich mit Platz für Konferenzgruppen mit bis zu 285 Personen offiziell eröffnet – eine Aufwertung für die anspruchsvolle Frankfurter Meetingszene.

