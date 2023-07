Scandic Fashion eröffnet am Timmendorfer Strand

Das Modeunternehmen Scandic Fashion hat an der Kurpromenade 8 in Timmendorfer Strand seine achte Boutique der Kette Scandic Way of Life eröffnet. Das Unternehmen wird dort Damenbekleidung im nordisch-skandinavischen Stil vertreiben. Der Eigentümer der rund 115 m² großen Ladenfläche in der Einkaufsstraße in Strandnähe ist eine norddeutsche Investmentgesellschaft. Grossmann & Berger vermittelte den Mietvertrag zwischen der Gesellschaft und Scandic Fashion. Das Unternehmen hat die Ladenfläche bereits bezogen und feierte kürzlich die Eröffnung.

