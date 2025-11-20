Scaling Spaces übernimmt sechs Unicorn-Standorte in vier Metropolen

Scaling Spaces wächst weiter und hat sechs Standorte des Anbieters Unicorn übernommen. Die neuen Workspaces in Berlin, München, Hamburg und Köln umfassen insgesamt rund 7.500 m² Mietfläche. Damit erweitert der Betreiber seine Präsenz in mehreren deutschen Metropolen.

.

Die übernommenen Flächen umfassen in München den Standort Isartorplatz 8 (1.313 m² Mietfläche), die Kaufingerstraße 24 (980 m²) sowie die Rosenheimer Straße 116 (1.850 m²). In Berlin befindet sich der neue Standort von Scaling Spaces im Wedding in der Gerichtstraße 51 (1.830 m²) sowie in Hamburg in der Burchardstraße 14 (832 m²) und in Köln in der Venloer Straße 310–316 (790 m²).



„Mit dieser Übernahme setzen wir ein weiteres strategisches Zeichen und stärken unsere Plattform für die kommenden Jahre. Wir sehen enormes Potenzial im Markt und werden den Ausbau unseres Netzwerks in deutschen Großstädten konsequent weiter vorantreiben. Für zukünftiges Wachstum werden wir uns auch weiter auf Management-Verträge und erfolgsabhängige Mietverträge fokussieren, um flexibles Wachstum mit nachhaltiger Profitabilität zu verbinden“, sagt Martin Ballweg, Gründer und Geschäftsführer von Scaling Spaces.



„Mit dieser Transaktion stärkt Scaling Spaces seine Präsenz in den wichtigsten deutschen Wirtschafts- und Innovationszentren und setzt die konsequente Plattformexpansion fort. Der Fokus liegt weiterhin klar auf profitabler Skalierung“, ergänzt Alexander Lackner, Geschäftsführer der Investmentgesellschaft Neworld.



In den vergangenen Monaten konnte Scaling Spaces gute Wachstumszahlen im Coworking- und Flex-Office-Segment erzielen und festigt mit der Übernahme seine Position als einer der führenden Betreiber in Deutschland. In diesem Jahr eröffnete Scaling Spaces zudem seinen Standort in Leipzig.



Die Flächen von Scaling Spaces richten sich an wachstumsorientierte Unternehmen, Scale-ups sowie etablierte Unternehmen und bieten flexible und moderne räumliche Lösungen zur Unterstützung der Unternehmensentwicklung.



Die Betreuung des Insolvenzverfahrens lag bei GT Restructuring in Berlin in den Händen von Jesko Stark und Benedikt de Bruyn. Das erfahrene Team begleitete den Prozess mit hoher Expertise und Sorgfalt, um einen transparenten und verantwortungsvollen Verlauf sicherzustellen.