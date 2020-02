Scaling Spaces eröffnet weiteren Standort im Comeniushof in Friedrichshain

Ab dem 1. März erweitert der Flexible-Office-Anbieter Scaling Spaces sein Angebot um einen fünften Standort. Der Gebäudekomplex Comeniushof in der Kopernikusstraße 35 in Berlin-Friedrichshain verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 16.000 m². Das Berliner Immobilienunternehmen hat davon eine Fläche von rund 2.000 m² angemietet. Die Immobilie ist ein Gewerbezentrum und zeichnet sich durch einen vielfältigen Mieter-Mix aus Bildungsträgern, Verlagshäusern sowie E-Commerce-Anbietern aus.

.

„Der Comeniushof bietet beste Voraussetzungen für flexible Büronutzungskonzepte und passt daher perfekt in unser Anforderungsprofil. Mit der Anmietung vergrößern wir unser Portfolio in unserer Heimatstadt Berlin und wachsen weiter gesund. Mit dem neuen Standort ist es uns künftig möglich, unseren Kunden auch in Friedrichshain ein Rundum-sorglos-Paket anzubieten“, sagt Martin Ballweg, Gründer und Geschäftsführer von Scaling Spaces.