Deka erreicht Vollvermietung im Scala West

Die Büroimmobilie Scala West in der Frankfurter Solmsstraße 83 ist nun nahezu vollvermietet. Das 18-geschossige Gebäude ist im Besitz der Deka Immobilien (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">Deka Immobilien, wurde 2001 erbaut und bietet rund 20.100 m² Fläche.

.

In erfolgreicher Zusammenarbeit mit Deka Immobilien konnte Colliers trotz der Pandemie einen Spielzeugkonzern (circa 1.700 m²), eine Immobilienberatungsgesellschaft (circa 700 m²), einen Anbieter von Digitalisierungslösungen (circa 500 m²) sowie eine Steuerberatungsgesellschaft (circa 450 m²) vermitteln. Hauptnutzer des Hauses auf rund 4.700 m² ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen.



Das Scala West verfügt seit Anfang dieses Jahres über die neue Converencing Area „venue*- meet your way“. Im Erdgeschoss entstanden sechs neue Meeting-Gelegenheiten, die Möglichkeiten zum Szenenwechsel bieten: vom klassischen Besprechungsraum bis zur multifunktionalen Kreativzone, von der Lounge bis zum Auditorium mit Videoscreen – jeder der Venue-Räume ist einzigartig in Konzept und Design. Zudem stehen allen Mietern eine Kantine mit Außensitzplätzen, eine hauseigene Tiefgarage mit 365 Stellplätzen, ein 24/7-Empfangsbereich sowie „Scala-Bikes“ zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.