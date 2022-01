Die Logivest hat in Ingolstadt rund 5.000 m² Logistikfläche an den Logistikdienstleister SCA Logistik & Fulfillment GmbH vermittelt. Neben 4.900 m² Lagerfläche umfasst die Mieteinheit in der Borsigstraße 3 zudem 120 m² Bürofläche. Vermieter ist die Staudinger Unternehmensgruppe.

