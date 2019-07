SBD Automotive zieht in den Burgunderhof in Heerdt

Die SBD Automotive Germany GmbH expandiert am Standort Düsseldorf und bezieht den Burgunderhof in Heerdt. Durch den Umzug vergrößert das Unternehmen seine heutige Bürofläche in der Gustav-Poensgen-Straße in Friedrichstadt auf insgesamt 220 m² in der Burgunderstraße 27-31 im Stadtteil Heerdt. Eigentümerin der rund 6.400 m² großen Immobilie ist Union Investment. Während des Vermittlungsprozesses war Savills beratend für den neuen Mieter tätig.

