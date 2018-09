SB-Warenhaus-Kette Real steht zum Kauf

Metro-Chef Olaf Koch will die Supermarkt-Kette Real abstoßen, um sich künftig auf den Großhandel zu fokussieren. Diese teilte der im MDax notierte Handelskonzern überraschend im Rahmen einer Pflichtmitteilung mit. Bis dato hatte Koch immer an der SB-Warenhauskette festgehalten, laut verschiedener Finanzanalysten scheint der Druck inzwischen aber zu groß zu sein, denn Real belastet bereits seit geraumer Zeit die Bilanz und eine Verbesserung der Kennzahlen ist trotz zahlreichen Ladenschließungen, Überholung des Konzepts und „Senkung“ der Personalkosten nicht in Sicht. Jetzt heißt es: Dringend Käufer gesucht und am liebsten einer, der gleich alles nimmt.

.

Im Rahmen einer Telefonkonferenz sagte Koch, der Zeitplan für einen Abschluss liegt bei sechs bis acht Monaten“. Die Kette hatte zuletzt einen Umsatz von 7,2 Milliarden gemacht. Insgesamt gibt es 282 Standorte, wovon sich allerdings nur 65 Märkte auch im Eigentum von Metro befinden. Dieses Paket - das am Markt auf reges Interesse stoßen dürfte - separat zu verkaufen, schloss Koch aber aus. Mit zum Deal würde außerdem die Onlineplattform mit fast 400 Millionen Euro Umsatz gehören. Soweit der Düsseldorfer Handelskonzern an seiner Aussage festhält, die Warenhauskette nur als Ganzes zu verkaufen, gilt es eher als unwahrscheinlich, dass ein deutscher Konkurrent die Kette übernehmen wird, da dieses zu kartellrechtlichen Problemen führen dürfte. Das hat bereits die Tengelmann/Edeka-Fusion gezeigt.



Dass die überraschenden Verkaufspläne in Zusammenhang mit dem Einstieg des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky bei Metro [Tschechischer Milliardär greift nach Metro] zu tun haben, dementierte Koch. Der Schritt sei nicht mit dem neuen Großaktionär erörtert worden. An der Börse wurde die Verkaufsaussicht belohnt, denn bei den Börsianern gilt Real als Risikofaktor. Der Titel kletterte zeitweise um 2,9 Prozent auf 14,07 Euro und markierte damit den höchsten Stand seit fast fünf Monaten. Angesichts der jetzt einsetzenden Spekulationen könnte der Kurs noch weiter an Fahrt gewinnen. Einige Analysten halten es für denkbar, dass Amazon mit Blick auf den Ausbau seines Lebensmittel-Geschäfts ein Blick auf die Metro-Tochter werfen könnte. Der Online-Riese hatte im vergangenen Jahr im Heimatmarkt die Bio-Supermarktkette Whole Foods mit 450 Läden erworben [Amazon Fresh: Nach Berlin und Hamburg kommt München] und am Umsatzwachstum von Whole Foods läßt sich der Erfolg des Konzepts gut ablesen. Eine Adaption nach Europa wäre somit durchaus denkbar.