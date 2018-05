Ein vollvermieteter SB-Markt in einer Kleinstadt in Niedersachsen wurde für einen siebenstelligen Euro-Betrag an eine Immobiliengesellschaft aus Süddeutschland, die die Liegenschaft zur Erweiterung ihres bundesweiten Immobilienportfolios erworben hat, verkauft. Ankermieter der 2004 errichteten Lie

[…]