Savvy peilt Projektvolumen von 1 Milliarde Euro an

Die Savvy Group will sich einen Eigenbestand von mindestens 3.000 Wohnungen in den deutschen Top 7 Städten aufbauen. Dies teilte das Unternehmen mit, an dessen Spitze Michael Haupt, einst Vorstandssprecher der Isaria Wohnbau AG sowie Dr. Michael Dinkel, früher ebenfalls u.a. für Isaria Wohnbau tätig, stehen.

Seit der Gründung 2018 seien bereits sieben Baugrundstücke in Berlin, Hamburg, München, Köln und Düsseldorf erworben worden, die nun entwickelt werden. Der Fokus liegt vor allem auf Mikrowohnungen. In Summe sollen 735 Wohnungen mit einer BGF von rund 40.000 m² für den Eigenbestand entstehen. Das aktuelle Projektvolumen von rund 250 Millionen Euro soll in den nächsten Jahren auf mindestens eine Milliarde Euro anwachsen.



Aktuell im Bau befindet sich aber erst das Wohnprojekt in der Kreutzigerstraße 14-15 in Berlin-Friedrichshain. Dort sollen bis Ende 2021 insgesamt 137 Mietwohnungen entstehen. Das Investitionsvolumen wird mit 38 Mio. Euro beziffert. Eins von bisher zwei angekündigten Projekten in der Hauptstadt, denn in Sichtweite zum Hermannplatz plant Savvy weitere 105 Wohnungen bis 2022. Weit vorangeschritten sind laut des Projektentwicklers ebenfalls die Planungen für einen Neubau mit 108 Wohnungen in der Rosenheimer Straße in München in direkter Nachbarschaft zum Werksviertel, der Baustart ist bis dato aber noch nicht erfolgt. Losgehen müsste es in Kürze auch in Düsseldorf-Derendorf, denn dort soll bis Ende 2021 ein Neubauprojekt mit 90 Wohnungen hochgezogen werden. Zudem hat der Projektentwickler noch drei Projekte mit Fertigstellungstermin 2024 angekündigt. In Köln sollen in der Innenstadt sowie im Stadtteil Ehrenfeld zwei Projekte mit insgesamt 145 Wohnungen realisiert werden. Im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst wird am Mundsberger Damm 24 ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit 150 Wohnungen entstehen.



Um die Projekte realisieren und die gesetzte Milliarden-Marke erreichen zu können, plant Savvy die Belegschaft von derzeit 16 Mitarbeitern mittelfristig auf mindestens 30 zu verdoppeln. „An der Arbeitsteilung zwischen Entwickler, Investor und Verwalter nehmen wir nicht teil. Wir starten mit ungenutzten Grundstücken und vermieten dort am Ende Wohnungen. Der selbst errichtete Eigenbestand ist etwas aus der Mode gekommen, vermeidet aber teure und fehleranfällige Schnittstellen“, erläutert Michael Haupt, Geschäftsführer von Savvy.



„Dabei setzen wir auf eine zeitgemäße und ansprechende Architektur nach innen wie nach außen, sowie eine nachhaltige Bauweise und Infrastruktur. Wir wollen durch effizientes Bauen mehr Menschen den Traum vom Leben in einer kosmopolitischen und vibrierenden Innenstadt ermöglichen“, ergänzt Geschäftsführer Dr. Michael Dinkel.