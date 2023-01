Savills verstärkt Wohninvestment-Team mit Julius Sommer

Julius Sommer

Der Aufbau der Service Line Operational Capital Markets (OCM) bei Savills schreitet weiter voran. Seit dem 01. Januar 2023 unterstützt Julius Sommer als Associate Director das Team um Marco Högl, der den Bereich Wohninvestment verantwortet. Sommer ist Immobilienfachwirt (IHK) und studierte an der EBS in Oestrich-Winkel Immobilienökonomie. Zuletzt war er bei der Benner Holding als Head of Investment tätig. Bereits bei seinen vorherigen Stationen konnte er bei weiteren namhaften Maklerhäusern Erfahrungen im Bereich Investment-Immobilien sammeln.

