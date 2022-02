Savills versilbert Logistikportfolio in Dänemark

Savills IM (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">Savills IM hat für seinen Nordic Logistics Club Deal Fonds ein Logistikportfolio mit vier Objekten in Kolding und Greve nahe Kopenhagen in Dänemark veräußert. Käufer ist Macquarie Asset Management, der die Objekte für das Portfolio seines europäischen Logistik-Immobilienfonds erworben hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die Objekte verfügen über eine Gesamtmietfläche von ca. 77.500 m² und profitieren von einem ausgezeichneten Zugang zu den Autobahnen E20 von Kopenhagen über Odense nach Esbjerg und die E45 von Flensburg an der deutschen Grenze nach Aalborg und Frederikshavn. Alle vier Objekte sind vollständig an den dänischen 3PL-Betreiber DSV Prime Cargo vermietet.



Der Savills IM Nordic Logistics Club Deal wurde 2014 als deutscher Immobilienspezialfonds aufgelegt. Bei Auflage umfasste das Portfolio elf Objekte in Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen. Seitdem wurde ein weiteres Objekt in Schweden erworben und zwei Objekte wurden veräußert. Bei den Verkäufen handelt es sich um ein Objekt in Norwegen und zuletzt ein Logistikkomplex in Torsvik, Jönköping in Schweden für ca. 141,6 Millionen Euro [wir berichteten]. Fondsübergreifend verwaltet Savills IM in Skandinavien insgesamt Immobilien im Wert von rund 1,5 Milliarden Euro.



„Die Nachfrage nach erstklassigen Logistikimmobilien in Skandinavien bleibt hoch. Das Portfolio bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter eine stabile Ausschüttung, einen der stärksten Betreiber in der Region und hervorragende Logistikstandorte in Dänemark. Dieser Verkauf steht im Einklang mit der Strategie des Fonds, und wir profitieren von den Maßnahmen, die während der Haltedauer ergriffen wurden sowie von den steigenden Werten seit unserem frühen Einstieg, die unseren Anlegern zugutekommen." so Peter Broström, Head of Nordics bei Savills IM.



Savills IM wurde bei der Transaktion von Bruun & Hjejle (rechtlich) und CBRE (gewerblich) beraten.