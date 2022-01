Savills verpflichtet Frederik Walbaum

Frederik Walbaum

Frederik Walbaum verstärkt seit dem 01.01.2022 als Management Assistant das Team von Savills. Der 29-Jährige war zuvor für Jones Lang LaSalle und PricewaterhouseCoopers tätig.

.

„Wir freuen uns, dass Frederik Walbaum nun Teil unseres Teams ist. Er bringt sowohl die fachliche Expertise als auch eine große Portion an Wissensdurst mit, welche er unter anderem im Rahmen seines Engagements in der Immobilienwirtschaft unter Beweis stellen konnte“ sagt Marcus Lemli, CEO von Savills Deutschland und Head of Investment Europe. „Als Management Assistant werden wir ihn von Anfang an in die Führungsaufgaben einbeziehen, sodass er die Möglichkeit hat, eigene Impulse zu setzen und sich bei der perspektivischen Ausrichtung von Savills aktiv einzubringen.“



Zu Frederik Walbaums Aufgabenfeldern bei Savills werden künftig die operative und strategische Unterstützung bei Unternehmensprojekten sowie die Integration, Entwicklung und Expansion neuer Geschäftsbereiche gehören. Einen zusätzlichen Schwerpunkt bildet der Ausbau des Clientmanagements, um das digitale Leistungsportfolio des Unternehmens zu erweitern.



Walbaum studierte bis 2017 Immobilienmanagement mit dem Schwerpunkt Investment Banking und Portfolio Management an der HAWK Holzminden. Praktische Erfahrung konnte Walbaum nach dem Studium bei Jones Lang LaSalle in Berlin sammeln, wo er bis 2019 als Senior Analyst sowie als Deputy Team Leader (Asset Management Operations) tätig war. Anschließend wechselte er ins Real Estate Consulting zu PricewaterhouseCoopers nach Frankfurt und übernahm dort die Beratung diverser Kunden in der Immobilienwirtschaft hinsichtlich Strategie, Management und Operations sowie – zuletzt als Manager und Prokurist – die strategische und operative Leitung von Projekten im Bereich Digital Real Estate. Walbaum engagiert sich in diversen Netzwerken und Initiativen der Immobilienwirtschaft, beispielsweise als Sprecher des German Council of Shopping Places und als Regionalleitung der Frankfurter Immobilienjunioren. Er gehört zu den Gründern des Fördervereins der Deutschen Immobilienwirtschaft, der seit 2021 den Most Aspiring Talent Award (MAT) ausschreibt.



„Die direkte Zusammenarbeit mit dem Leadership-Team eines global tätigen Unternehmens wie Savills stellt für mich eine neue und reizvolle Herausforderung dar. Die Immobilienwirtschaft befindet sich derzeit in einem spannenden Wandel: Von der fortschreitenden Digitalisierung bis zur wachsenden Bedeutung von ESG gilt es vielfältige Aufgaben zu bewältigen. Im Rahmen meiner neuen Position möchte ich die langfristige und nachhaltige Entwicklung dieser Themenfelder bei Savills aktiv begleiten“, erklärt Frederik Walbaum, Management Assistant bei Savills.