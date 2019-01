Savills vermittelt in München und Düsseldorf 1.520 m²

Graf-Adolf-Straße 35-37

Savills war in den vergangenen Tagen an zwei Vermietungen in München und Düsseldorf beteiligt. In München konnte ein neuer Mieter für 1.100 m² im Laimer Atrium gefunden werden, das damit nun Vollvermietung vermelden kann. In Düsseldorf steht das Büro- und Geschäftshaus in der Graf-Adolf-Straße hingegen erst kurz vor der Vollvermietung. Hier erweitert der Bestandsmieter Dr. Klein seine Flächen auf 450 m² langfristig. Außerdem bezieht die GATX Rail Germany GmbH rund 300 m².

München: Vollvermietung im Laimer Atrium

Das „Laimer Atrium“ in der Landsberger Straße 314-316 in München hat einen neuen Mieter und erzielt damit Vollvermietung. Die Mayflower GmbH wird hier ab März 2019 rund 1.100 m² beziehen. Das Mischnutzungsobjekt im Münchner Stadtteil Laim verfügt insgesamt über 12.500 m² und umfasst sowohl Bürofläche als auch ein Fitnessstudio. Die Immobilie befindet sich im Eigentum zweier Immobilieninvestitionsvehikel von La Française, deren Vermögensverwalter in Deutschland La Française Real Estate Partners International ist. Der Asset Manager hat die Immobilie im September 2015 erworben [wir berichteten]. Savills war während des Vermittlungsprozesses im Rahmen eines Exklusivmandats auf Mieterseite beratend tätig.



„Das Laimer Atrium liegt im aufstrebenden Münchner Stadtteil Laim in unmittelbarer Nähe zum Schlosspark Nymphenburg in guter Anbindung zur S-Bahn-Stammstrecke,“ berichtet Nico Jungnickel, Head of Munich Office bei Savills. „Die Liegenschaft verfügt neben der Bürofläche zusätzlich über zwei großzügige Dachterrassen zur Rückseite des Gebäudes und wird bereits von weiteren repräsentativen Mietern, wie unter anderem der Deutschen Bahn AG sowie der Postbeamtenkrankenkasse München, genutzt.“



Neuvermietung und Prolongation in Düsseldorfer Büro-und Geschäftshaus

Neben der Transaktion in München, war Savills auch in Düsseldorf tätig. Das 6.300 m² große Büro- und Geschäftshaus in der Graf-Adolf-Straße 35-37 in Düsseldorfs Zentrum ist nun nahezu vollvermietet. Während die GATX Rail Germany GmbH rund 300 m² bezieht, erweitert der Bestandsmieter Dr. Klein seine Flächen langfristig auf insgesamt rund 450 m². Das siebengeschossige Gebäude ist Teil eines von der LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (LHI KVG) gemanagten Spezial-AIF, der die Immobilie seit Sommer 2017 im Bestand hält [wir berichteten].



„Sowohl die Neuvermietung als auch die Prolongation mitsamt interner Flächenexpansion zeugen zum einen von dem großen Potenzial des Gebäudes, das wir allem voran durch die Umstrukturierung und Repositionierung wieder aktivieren konnten“, erläutert Sebastian Renke, Associate Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf, der die Eigentümerin im Rahmen eines Exklusivmandats bei der Repositionierung des Gebäudes berät. „Zum anderen spiegeln die Abschlüsse die derzeitige Situation am Bürovermietungsmarkt wider. Wir beobachten zunehmend, dass Mieter angesichts sinkender Leerstände schon weit im Voraus planen und auch eventuelle Expansionen im Bestandsgebäude prüfen.“ Bereits im Oktober 2018 hatte der Immobiliendienstleister bei der Vertragsverlängerung und Flächenerweiterung der Gemeinschaftspraxis Praenatal-Medizin und Genetik beraten, die nun auf 875 m² in der Immobilie ansässig ist.



Die GATX Rail Germany zieht innerhalb von Düsseldorf um. Mit der Anmietung in der Graf-Adolf-Straße sitzt der Anbieter für Güterwagenleasing noch näher am Hauptbahnhof als zuvor und vergrößert seine Fläche dabei deutlich. Während des Vermittlungsprozesses wurde das Unternehmen von CBRE unterstützt. Der Finanzdienstleister Dr. Klein ist bereits seit 2012 Bestandsmieter, wird Mitte 2019 vom 5. OG ins 6. OG ziehen und erweitert dabei seine Flächen um 120 m².