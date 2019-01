Savills vermittelt die Berliner „Charlotte“

Das Büro- und Geschäftshaus „Charlotte“ in der Charlottenstraße 60-61 in Berlin-Mitte wurde von einem Family Office an eine Stiftung verkauft. Das Objekt am Gendarmenmarkt, bestehend aus dem Kontorhaus aus der Gründerzeit und einem Neubau aus dem Jahr 2000, verfügt insgesamt über 6.600 m² Bruttogeschossfläche. Savills war exklusiv für den Verkäufer beratend tätig.

.

Kürzlich erst hat die im Objekt ansässige Rausch Schokoladen-Manufaktur ihre langjährige Präsenz an einem der schönsten Plätze Europas um eine 3. Ebene erweitert. Im Frühjahr 2019 werden des Weiteren ca. 2.600 m² ehemalige Hotelflächen in hochwertige Büroflächen umgewandelt. „Die Lage und Architektur des Gebäudes sprechen für sich und bieten auch langfristig ein hohes Wertsteigerungspotential. Besonders in zentralen Lagen Berlins sind große, zusammenhängende Büroflächen Mangelware. Derzeit spricht nichts dafür, dass der Trend schwächer wird“, sagt Steffen Pulvermacher, Director Investment Berlin bei Savills.