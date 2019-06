Savills und ILG kooperieren im Centermanagement

Der Strukturwandel am Einzelhandelsmarkt stellt sowohl Mieter, Eigentümer als auch Investoren vor neue Herausforderungen: Bei einem Bestand von fast 500 Shopping-Centern in Deutschland verursachen die aktuellen Entwicklungen steigende Anforderungen an die Qualität des laufenden Objektmanagements. Mindestens die Hälfte davon wird kurz- bis mittelfristigen Bedarf an Revitalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen haben, sodass das Management noch vielschichtiger wird. Um den Kunden eine ganzheitliche, integrative Betreuung auf internationalem Niveau zu ermöglichen, gehen Savills und die ILG-Gruppe daher eine Kooperation ein. Diese deckt vom strategischen, operativen und technischen Center- über das Property- bis hin zum Vermietungsmanagement und Vermarktungsmaßnahmen alle Phasen des Lebenszyklus der Einzelhandelsimmobilie ab. Auf diese Weise können auch komplexere Transformationsprozesse begleitet und Repositionierungsstrategien entwickelt werden.

„Wir bekommen bei Transaktionsprozessen schon seit einiger Zeit regelmäßig Anfragen zum laufenden Objektmanagement großflächiger Handelsimmobilien, die wir bisher in Deutschland nicht optimal bedienen konnten. Investoren wünschen sich neben den etablierten Anbietern auch Alternativen mit internationalem Hintergrund an ihrer Seite. Durch die Kooperation mit der ILG steht uns nun ein starker Partner mit mehr als 40 Centern im Management zur Seite, der es uns ermöglicht, unsere Wertschöpfungskette sowie unsere Kompetenzbereiche weiter auszubauen und den Kunden auch nach Transaktionsabschluss weiter zu begleiten“, erläutert Jörg Krechky, Director und Head of Retail Investment Germany bei Savills. In Europa managt das Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Börsennotierung in London bereits 300 Center.



Gernot Falk, Geschäftsführer der ILG Asset- und Centermanagement, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, als strategischer Partner von Savills im Rahmen dieser Kooperation unser Kundennetzwerk zu erweitern und von Savills betreuten Eigentümern unsere Dienstleistungen anzubieten. Mit über 30 Jahren Erfahrung auf dem Handelsimmobilienmarkt können wir nun unsere Expertise insbesondere Internationalen Investoren zugänglich machen.“



Zielobjekte der Kooperation sind Shopping-Center ab einer Mietfläche von 10.000 m². Die ILG fungiert im Rahmen der Zusammenarbeit als Dienstleister für die Eigentümer der Shopping-Center und fokussiert sich auf das Center Management der betreffenden Immobilien. Savills wird die Objektvermarktung sowie die Vertragsverhandlungen mit bestehenden und zukünftigen Mietern verantworten. Dies umfasst sowohl Neuanmietungen, Prolongationsprozesse als auch Nutzerwechsel.