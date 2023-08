Savills übernimmt Quartiersmanagement des Four

Groß & Partner hat Savills zum 01. September 2023 mit dem Quartiersmanagement für das Hochhausquartier Four in der Frankfurter City beauftragt. Die gesamte Grundstücksfläche des Projekts, das aus vier bis zu 233 Meter hohen Türmen besteht, beträgt rund 213.000 m². Da bereits während der laufenden Entwicklungsphase Teile des Projekts bezogen werden, startet Savills im laufenden Jahr mit der Betreuung des Quartiers und wird hierfür ein Büro vor Ort beziehen. Die Erbringung technischer Leistungen ist ebenfalls Bestandteil des Mandats.

.

Bis 2025 soll inmitten des Frankfurter CBD zwischen Neue Schlesingergasse, Große Gallusstraße und Junghofstraße ein nachhaltiges, offenes, belebtes und sozial ausgewogenes Quartier erwachsen, das neben Büroflächen, einem Hotel und Serviced Apartments sowie öffentlichen Plätzen auch Platz für Wohnnutzung bietet. Insgesamt entstehen rund 600 Wohnungen. Nach erfolgreicher Fertigstellung sollen in dem Quartier bis zu 1.000 Menschen wohnen und ca. 4.000 Beschäftigte arbeiten.



„Ein solch vielseitiges und lebendiges Hochhausquartier wie das Four inmitten der Innenstadt ist europaweit einzigartig und schafft eine außergewöhnliche Form der Urbanität mit diversen Nutzungsmöglichkeiten. Der Mix aus den unterschiedlichen Nutzungen sowie Wohnformen machen das Four zu einer spannenden und herausfordernden Aufgabe für das Quartiersmanagement", kommentiert Martin Herkenrath, Managing Director Property Management bei Savills.