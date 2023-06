Savills übernimmt portugiesische Predibisa

Savills baut sein Netzwerk in Europa weiter aus und hat zum 01. Juni 2023 Predibisa, ein auf Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiertes Unternehmen aus Portugal übernommen.

.

Predibisa wurde vor über 30 Jahren gegründet und beschäftigt 30 Mitarbeitende an zwei Standorten in Porto. Das portugiesische Unternehmen unter Leitung von Rui Branco berät Kundinnen und Kunden bei Immobilienkauf und -vermietung im gesamten Norden des Landes und konnte sich in Porto und Umgebung als Marktführer etablieren.



„Portugal stellt für uns einen zentralen Wachstumsmarkt dar, gerade Portos Gewerbe- und Wohnimmobilien verläuft äußerst erfolgreich. Die Übernahme von Predibisa ist für uns der natürliche nächste Schritt und wir freuen uns darauf, das Geschäft hierzulande weiter auszubauen“, sagt James Sparrow, CEO von Savills UK & EMEA. Die Übernahme ist Teil von Savills europaweiter Expansion und erweitert das Angebot der Service-Linien Wohnen und Gewerbe in Portugal. Die beiden Predibisa-Büros in Porto werden fortan vollständig unter dem Namen Savills geführt.



Savills ist bereits seit 2018 auf dem portugiesischen Markt vertreten und zählt 120 Mitarbeitende in Lissabon und Porto. Im Jahr 2022 erreichte das Investitionsvolumen für Gewerbeimmobilien in Portugal 3,3 Milliarden Euro. Der Markt stützt sich auf solide Fundamentaldaten und zieht ein immer breiteres Spektrum von Investoren und Nutzern an, die ihre Aktivitäten auf dem europäischen Kontinent ausweiten wollen. Der Wohnungsmarkt war in den letzten Jahren einer der Haupttreiber für Investitionen aus dem Ausland, die Verkaufszahlen haben im laufenden Jahr 2023 bereits das Niveau von 2019 übertroffen.



Auch für deutsche Kaufinteressierte von Wohnimmobilien erweitert die Übernahme die Zugriffsmöglichkeiten auf den Markt im Westen der iberischen Halbinsel. „Die Stärkung unserer Präsenz auf dem portugiesischen Markt eröffnet für unsere deutschen Kunden neue Perspektiven und Möglichkeiten. Portugal gehört zu den beliebtesten Reisezielen deutscher Käufer in Europa und entsprechend steigt hier die Nachfrage nach adäquaten Immobilien“, sagt so Thomas Zabel, Managing Director Residential Agency bei Savills Deutschland und ergänzt: „Mit der zusätzlichen Expertise, der langjährigen Marktkenntnis und dem Netzwerk von Predibisa können wir unseren Kundinnen und Kunden ein noch breiteres Portfolio anbieten und sie optimal beraten“.