Savills übernimmt Landlord Services des Merton’s Mitte

Savills ist seit dem 1. April im Rahmen eines Landlord Services Mandats mit der Betreuung und aktiven Vermarktung des Merton’s Mitte im Frankfurter Norden beauftragt und löst damit JLL ab.

Die siebengeschossige Liegenschaft befindet sich in der Lurgiallee 10-12 im Mertonviertel und verfügt über eine Gesamtfläche von rund 17.000 m². Das Gebäude gehört seit vergangenen Jahr zum Bestand der Athora Lebensversicherung AG, die es von Conren Land erworben hatte [wir berichteten]. Der Fokus bei der Positionierung des Objekts mit dem repräsentativen Eingangsbereich liegt auf den neuen Anforderungen der Mieter in der Post-Corona-Zeit: Flexible Nutzungen von Open Space bis Einzelbüros oder auch der individuelle Ausbau der Flächen sind in dem nachhaltigen Bürogebäude mit LEED-Gold-Zertifizierung möglich.



Im Rahmen des Mandats konnten bereits neue Mieter für das Gebäude gewonnen werden: Die cLevana Consulting GmbH, die auf die Vermittlung europäischer und chinesischer Unternehmen spezialisiert ist, hat ab Dezember 2021 hier ca. 400 m² Bürofläche angemietet. Die Ahg GmbH & Co. Immobilien Frankfurt KG hat das Unternehmen im Vermittlungsprozess beraten. Ebenfalls 400 m² wird im Dezember 2021 die Gothaer Versicherung beziehen, für die das Frankfurter Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate beratend tätig war.