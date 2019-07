Larissa Krause startet in der Stuttgarter Office Agency

Larissa Krause

Die Stuttgarter Niederlassung von Savills darf sich über eine neue Kollegin freuen: Larissa Krause (24) unterstützt den Standort seit dem 1. Juli 2019 als Consultant in der Office Agency und sorgt für noch mehr frischen Wind in Baden-Württemberg.

„Der Stuttgarter Büromarkt ist hart umkämpft und birgt deshalb spannende Herausforderungen für sämtliche Marktakteure. Umso mehr freut es uns, dass wir seit der Etablierung unseres Vermietungsteams stetig wachsen konnten und mit Larissa Krause neue Impulse aus Hamburg bekommen“, sagt Maren Quoos, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Erst im Dezember 2018 ging das Bürovermietungssegment mit Quoos an den Start [wir berichteten], im Januar folgten mit Maxi Emilia Günther (27) und Romy Wagner (28) zwei weitere Kolleginnen [wir berichteten].



Larissa Krause startete im August 2016 ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau bei Jones Lang LaSalle in Hamburg und durchlief währenddessen unterschiedlichste Segmente: vom Retail Leasing und Retail Investment über Office Leasing bis hin zur Valuation. Im Anschluss wurde die gebürtige Hamburgerin als Junior Consultant am Standort übernommen. Seitdem betreute sie zuletzt als Consultant das Retail Leasing-Segment. „Da ich mich zu Beginn meiner Berufslaufbahn bereits intensiv mit der Bürovermietung auseinandersetzen konnte, freue ich mich darauf, in meiner neuen Wahlheimat die bisherigen Kenntnisse zu vertiefen und so das Wachstum der Business Line zukünftig mitzugestalten. Stuttgart ist nicht zuletzt wegen der prägenden Automobilindustrie und deren derzeitigen Dynamik ein interessantes Pflaster, dem ich mich mit einem internationalen Netzwerk im Rücken gern annehme“, so Krause.