Savills startet operative Phase für Building & Project Consultancy

Die Business Line Building & Project Consultancy (BPC) von Savills ist ab sofort operativ aktiv. BPC deckt Services von Innenausbauplanung über Projektsteuerung bis hin zu technischer Transaktionsbegleitung ab und integriert unter anderem Brickbyte-Analysen für Portfolios, Flächennutzung und Auslastung.

.

Der Einstieg von Simon Tang als Director und Head of Building & Project Consultancy – Region West im August 2025 [wir berichteten] sowie der Start von Daniel Gerdelmann zum 1. Februar 2026 [wir berichteten], der den Bereich deutschlandweit führen wird, bilden das personelle Fundament für den strategischen Ausbau des Geschäftsbereichs. Zugleich markieren ihre Ernennungen den operativen Start des BPC-Geschäfts von Savills in Deutschland.



„Wir haben in den vergangenen Monaten die Weichen für unsere neue Business Line BPC gestellt und mit Daniel Gerdelmann nun auch einen Experten, der in seiner leitenden Funktion die Verzahnung der Kompetenzen und Leistungen aus den verschiedenen technischen Bereichen deutschlandweit steuern wird“, sagt Draženko Grahovac, CEO Germany bei Savills. „Unser Ziel ist Beratung aus einer Hand zu bieten, die auf einem hohen Qualitätslevel umgesetzt wird. Mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die ihr Know-how aus den jeweiligen technischen und kaufmännischen Segmenten mitbringen, können wir gezielt und ganzheitlich auf die Bedürfnisse auf Eigentümer- und Nutzerseite eingehen.“



BPC deckt Beratungsdienstleistungen von der Planung des Innenausbaus über die Projektsteuerung bis hin zur technischen Transaktionsbegleitung ab. Unter die Business Line fallen unter anderem die bereits bestehenden Services Bauprojektmanagement, Technical Due Diligence, ESG Services und Workplace Consulting. Zudem werden die Angebote von Brickbyte, wie automatisierte Portfolio- und Flächenanalysen oder Nutzungs- und Auslastungsstudien, nun ebenfalls unter BPC gebündelt.



„Die Nachfrage nach All-in-One-Lösungen, um Assets nachhaltig erfolgreich am Markt zu positionieren und Nutzeranforderungen zu bedienen, nimmt spürbar zu. Um die Vermiet- und Vermarktbarkeit über den gesamten Lebenszyklus von Immobilienprojekten zu sichern, braucht es Experten aus den verschiedensten Fachdisziplinen, die gemeinsam eng verzahnt auf Effizienz und Qualität setzen“, erläutert Daniel Gerdelmann, Managing Director, Facility Management | Building & Project Consultancy bei Savills, und ergänzt: „Dafür bringen wir im Savills-System zusammen, was zusammengehört, und können so unseren Kunden passgenaue Lösungen für Nutzer, Eigentümer und Investoren bereitstellen.“



Simon Collett, Executive Director and Head of Building & Project Consultancy EMEA bei Savills, ergänzt: „Wir freuen uns über den Start der operativen Phase der Building & Project Consultancy in Deutschland. Dies wird unseren Kunden nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa enorme Vorteile bringen.“