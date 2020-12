Savills schließt Stuttgarter Büro

Savills wird sich nach fünf Jahren wieder aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt zurückziehen. Die Türen am jüngsten Standort des Immobiliendienstleisters sollen bis zum Sommer 2021 schließen. Das in der Königstraße ansässige Team unter der Leitung von Dr. Frank Urfer konzentriert sich in erster Linie auf den Bürovermietungs- sowie dem Investmentmarkt.

.

Die Entscheidung kommt überraschend, da Savills selbst stets seine Expansionsstrategie - auch durch den Einstieg ins Property- und Facility Geschäft im Sommer [wir berichteten] - betont und in diesem Zuge an verschiedenen Standorten und in verschiedenen Bereichen in den letzten Monaten auch einige „Senior“-Positionen besetzt hat. Auch am Standort Stuttgart gab es erst zu Beginn des Jahres noch mit Dominik Maurer einen neuen Teamleader Investment [Dominik Maurer wieder bei Savills an Bord]. Inwieweit das rund achtköpfige Team in der Schwabenmetropole auf andere Standorte verteilt wird, ist noch nicht bekannt. Niederlassungsleiter Dr. Urfer, der bereits seit 2011 beim Immobiliendienstleister tätig ist, war vor dem Start in der Schwabenmetropole am Standort München tätig.