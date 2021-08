Savills Property Management expandiert nach Hamburg und Frankfurt

Seit dem 1. Juli 2021 ergänzen Xenia Donner (29) und Carolin König (38) als Teamleader Commercial Property Management für Hamburg und Frankfurt am Main das Team von Savills. In dieser Funktion werden sie zukünftig den weiteren Ausbau der Businessline an den Standorten begleiten und die Positionierung am Markt federführend verantworten. Darüber hinaus werden sie Maßnahmen entsprechend der ESG-Regularien in die laufenden Prozesse integrieren und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Mietern nachhaltige, zukunftsfähige Konzepte für Immobilienportfolios entwickeln.

.

„Mit dem Property Management Geschäft befindet sich Savills auf Wachstumskurs. Die Stärkung der Teams an den strategisch wichtigen Standorten wie Hamburg und Frankfurt ist damit ein essenzieller und konsequenter Schritt“, erklärt Regina Jones, Managing Director Property & Facility Services Deutschland, und führt weiter aus: „Mit Xenia Donner und Carolin König konnten wir zwei erfahrene Teamleads gewinnen, die den Immobilienmarkt nicht nur bestens kennen, sondern auch die Aussicht schätzen, gemeinsam mit Savills zu wachsen.“



Zuletzt war Carolin König bei Cushman & Wakefield tätig, wo sie die Abteilung Asset Services mit Fokus auf Office- und Logistik-Immobilien mit aufbaute. Ihre berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zur Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft bei der städtischen NuWOG-Dienstleistungs- und Betreuungs-GmbH in Neu-Ulm. Anschließend war König bei der SWSG Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft tätig, wo sie sich nicht nur Anliegen des sozialen Wohnungsbaus widmete, sondern 2007 auch erfolgreich ihr berufsbegleitendes Studium zur Fachwirtin der Immobilienwirtschaft abschloss. Nachdem sie in Frankfurt als Kaufmännische Objektmanagerin bei der EPM Assetis das Tätigkeitsfeld der Gewerbeimmobilien für sich entdeckt hatte, wechselte sie zu Cushman & Wakefield. In den vergangenen 14 Jahren besetzte sie dort verschiedene Positionen, zuletzt mit Führungsverantwortung.



Bei Cushman & Wakefield lernte König auch Xenia Donner kennen, die in Düsseldorf ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau absolvierte und 2015 in die Frankfurter Niederlassung wechselte. Dort betreute sie das kaufmännische Objektmanagement mit Schwerpunkt Office und Logistik und absolvierte den berufsbegleitenden Lehrgang zur staatlich geprüften Betriebswirtin. Als Senior Property Managerin und stellvertretende Teamleiterin übernahm Donner seit 2016 bei Völkel Company Real Estate Management in Hamburg das Key Account Management für große institutionelle Kunden und die Verwaltung von Shoppingcentern.