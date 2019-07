Savills verpflichtet Peter Hablizel als Associate Director

Peter Hablizel

© Studio Pur Fotogen/Savills

Zum 1. August 2019 startet Peter Hablizel als Associate Director bei Savills in Frankfurt. Der 32-Jährige wird unter anderem für die Objektakquisition, die Entwicklung von Verkaufsstrategien sowie deren Umsetzung zuständig sein und ergänzt damit das Team von Jörg Krechky, der seit März 2015 Head of Retail Investment Services Germany ist [wir berichteten].

.

„Der Handelsinvestmentmarkt in Deutschland bleibt weiter attraktiv und zugleich herausfordernd. Neben bekannten 1a-Lagen gibt es diverse dezentrale Standorte, die unter die Lupe genommen werden müssen und Umdenken erfordern“, so Krechky. „Umso mehr freuen wir uns, dass Peter Hablizel unser Team mit seiner Expertise sowie Retail-Erfahrung unterstützen wird und wir auf diesem Weg den Bereich Retail Investment Services weiter ausbauen können.“



Der studierte Volkswirt kann bereits auf einige Jahre im Gewerbeimmobiliensegment zurückblicken. Nach seinem Abschluss wechselte Hablizel im Jahr 2012 zu JLL in die Mainmetropole. Dort war er zunächst als Consultant für die Bereiche Valuation & Transaction Advisory zuständig. Zuletzt war er als Director, AM Acquisitions & Sales tätig, wo er unter anderem die Akquisition potenzieller Neukunden und Mandate sowie die Ankaufsberatung (Buy Side) für Einzelobjekte und Portfolien mit Fokus auf Einzelhandelsimmobilien verantwortete.



„Nachdem ich in den letzten Jahren bereits wertvolle Erfahrungen im Retail Asset Management Acquisition & Sales sammeln konnte, freue ich mich diese mit in unser Team einbringen zu können und gemeinsam die Herausforderungen und Entwicklungen auf dem Handelsinvestmentmarkt zu meistern“, so Peter Hablizel.