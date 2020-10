Savills: Patrick Neumann baut Industrial Agency am Hamburger Standort auf

Patrick Neumann

Zuwachs für Savills in der Hansestadt: Nach der erfolgreichen Etablierung in Köln und Düsseldorf erweitert Savills ab dem 1. November 2020 auch seinen Hamburger Standort um den Geschäftsbereich Industrial Agency. Als Director und Teamleader wird Patrick Neumann (46) ab sofort federführend den Aufbau der Abteilung und die Positionierung im norddeutschen Markt verantworten. Er wechselt gemeinsam mit seinen Team-Kolleginnen Mirja Maske (37) und Andrea de Bruyn (53) zu Savills Hamburg.

„Trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage in Folge der Pandemie konnten wir bei Logistikimmobilien im dritten Quartal 2020 einen Preisanstieg im Spitzensegment verzeichnen. Ursächlich dafür ist neben dem aktuellen Niedrigzinsniveau insbesondere der anhaltende E-Commerce-Boom, der mit einer deutlich gesteigerten Nachfrage nach Logistikflächen einhergeht“, stellt Panajotis Aspiotis, Managing Director bei Savills, fest, „Mit Blick auf die Expansions- sowie Spezialisierungsstrategie von Savills ist der Aufbau einer Industrial Agency am Hamburger Standort also ein konsequenter wie logischer Schritt.“



Director und Teamleader Patrick Neumann war zuletzt als Head of Industrial & Logistics Hamburg bei Colliers International Germany tätig, wo er ebenfalls die Industrial Agency aufbaute und verantworte. Nach seiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann mit anschließendem Immobilienfachwirt arbeitete Neumann in den Jahren 2000 bis 2004 als Consultant Industrial & Logistics bei Jones Lang LaSalle. Anschließend wechselte er für fast 12 Jahre zu CBRE, wo er zuletzt als Associate Director Industrial & Logistics wirkte. Matthias Huss, Head of Hamburg Office bei Savills, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass Patrick Neumann zukünftig mit seinem Team unseren Hamburger Standort verstärken wird. Er bringt nicht nur langjährige Erfahrungen in dieser Assetklasse mit, sondern auch eine tiefe Verbundenheit zum Standort Hamburg. Seine regionalen und branchenspezifischen Kenntnisse machen ihn zur perfekten Besetzung für diese Position.“



Patrick Neumann, Director und Teamleader Industrial Agency bei Savills in Hamburg, begründet seine Entscheidung: „An Savills reizt mich das Zusammenspiel internationaler Konzernstrukturen mit dem ausgeprägten Team-Gefühl, in dem auf Augenhöhe kommuniziert wird und jeder eigene Ideen vorantreiben kann. Für ein langfristiges und herausforderndes Projektvorhaben wie dieses sind das perfekte Voraussetzungen.“