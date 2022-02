Michael Freiburg (39) hat zum 01. Februar 2022 die Stelle des Head of Property Accounting Germany bei Savills übernommen. Im Rahmen des Property Managements wird er ab sofort die Buchhaltung der verwalteten Immobilien in ganz Deutschland verantworten und sich in der nächsten Zeit insbesondere auf die Prozessoptimierung unter Einsatz digitaler

[…]