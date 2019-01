Savills: Markus Flaig verstärkt Retail Investment Team

Markus Flaig

Ab dem 1. Februar 2019 wird Markus Flaig (28) als Associate Director das Retail Investment Team von Savills verstärken und überregional vom Standort Frankfurt aus agieren. „Im Zuge unseres schnellen Wachstums war es dringend erforderlich, dass wir uns auf hohem Niveau weiter verstärken, um den veränderten Anforderungen unserer Kunden im Einzelhandelsinvestment gerecht zu werden“, sagt Jörg Krechky, Director / Head of Retail Investment Germany. „Dementsprechend bauen wir unsere Expertise mit Markus Flaig weiter aus.“

Zuletzt war Markus Flaig ebenfalls in Frankfurt als Director Shopping Center Investment bei JLL tätig. Nach seinem Dualen Studium an der Hochschule Baden-Württemberg zum Betriebswirt mit Fachrichtung Immobilienwirtschaft absolvierte der gebürtige Karlsruher unter anderem ein Traineeprogramm im Bereich Real Estate Markets Shopping bei der Commerz Real AG. Die Expertise im Handelssegment baute er jüngst mit seinem Abschluss zum Handelsimmobilienökonom an der IREBS weiter aus.



„Die Struktur- und Konsumentenveränderung im Einzelhandel führt zu neuen Herausforderungen. Diese mit dem Savills Retail Investment Team zu begleiten ist eine spannende Aufgabe für mich“, erläutert Markus Flaig. „Im Investmentmarkt ist es entscheidend, den Blick über den Tellerrand hinaus zu richten und die Auswirkungen des Wandels passgenau zu antizipieren.“