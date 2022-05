Savills kauft Workplace-Berater Brickbyte

Savills kauft sich im Bereich Workplace Know-How ein: Der Immobiliendienstleister hat das Prop-Tech Brickbyte erworben, das Service- und Beratungsleistungen mit einer digitalen Technologie zur Flächenplanung anbietet, um nachhaltige Bürokonzepte zu schaffen. Mit dem Zukauf begegne der Immobiliendienstleister der steigenden Nachfrage in der Businessline Workplace Consulting, so Savills.

.

„In der zunehmend hybriden Arbeitswelt ist die Nutzernachfrage nach strategischen Bedarfsplanungen, welche individuelle Anforderungen in flexible Raumkonzepte übersetzen, zuletzt stark gestiegen. Mit dem Zukauf von Brickbyte stärken wir unser Kundenangebot und erweitern unsere hauseigene Businessline Workplace Consulting“, erläutert Marcus Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe bei Savills, „Zukünftig werden wir uns so noch intensiver mit der strategischen Entwicklung der Fläche sowie den daran gestellten Anforderungen beschäftigen. Durch das Planungstool können wir unseren Kunden einfacher passgenaue Lösungen anbieten und schneller umsetzen. So können Nutzer und Eigentümer gleichermaßen von unserem Know-how profitieren. Wir freuen uns, dass wir dafür Norman Romeike und sein Team langfristig binden konnten.“



„Es war eine großartige Gelegenheit, einen etablierten Spezialisten für die Umsetzung von Arbeitsräumen zu erwerben, der unser bereits bestehendes Team und unser Angebot in Europas größter Volkswirtschaft erweitert. Die Nachfrage nach Beratung in diesem Bereich wächst und mit dieser Akquisition sind wir in der Lage, Kunden in Deutschland im Rahmen nationaler und europaweiter Anforderungen noch umfassender zu betreuen", fasst Jeremy Bates, EMEA Head of Occupational Markets bei Savills, zusammen.



Im Jahr 2019 gründete Norman Romeike das Unternehmen. Komplettiert durch Tobias Hetfleisch (2020), Alessia Finckenstein (2021) und Team agiert Brickbyte an der Schnittstelle von Immobilienberatung, Architektur und Digitalisierung. „Savills bietet ein starkes Netzwerk, das Brickbyte neue Möglichkeiten und Wachstumschancen eröffnet. Durch die Zugehörigkeit zu dem internationalen Konzern können wir unsere Position am Markt weiter ausbauen und stärken“, sagt Norman Romeike, Gründer und Geschäftsführer von Brickbyte. Das Unternehmen wird als Teil von Savills Deutschland unter eigenem Namen fortgeführt. Das Team von Brickbyte mit zehn Kollegen um den Gründer Norman Romeike wird aus München und Berlin agieren.