Savills IM wächst um zwei Köpfe

Savills Investment Management verzeichnete im November 2019 gleich zwei Neuzugänge im Investment Management Team in München.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH KGAL Savills IM München

Markus Bartelmeß (46) übernimmt die Betreuung des Immobilien Portfolios des Club Deal-Spezialfonds „Savills IM Real Invest 1“, der für drei deutsche Versicherungen aufgelegt wurde. Der Fonds ist in acht Immobilien in sieben deutschen Städten investiert und weist derzeit ein Volumen von rund 700 Millionen Euro auf. Gerade ging in das Eigentum des Fonds ein Grade A-Bürogebäude in München über, dessen Kaufvertrag Ende 2019 unterschrieben wurde. Darüber hinaus wird Markus Bartelmeß das Logistik-Team um Daniel Hohenthanner bei seiner weiteren Expansion unterstützen. Zuvor war Markus Bartelmeß mehr als zwölf Jahre bei UBS Real Estate tätig, zuletzt in einer leitenden Position im Asset Management mit Fokus auf die Sektoren Büro und Logistik.



Nuri Örnek (39) ist vor allem mit der Betreuung des Portfolios eines Family Office-Mandats beauftragt, das Einzelhandels- und Büroobjekte in Deutschland und Skandinavien umfasst. Er wird sich insbesondere auf das deutsche Portfolio fokussieren, darüber hinaus wird er eng mit dem Team in Skandinavien zusammenarbeiten. Vor seinem Engagement bei Savills IM war Nuri Örnek fast zwölf Jahre bei KGAL beschäftigt, wo er zuletzt eine führende Rolle im Portfolio Management mit Fokus auf Einzelhandelsimmobilien innehatte.