Savills IM verstärkt Transaktionsteam mit Maximilian Stöcklein

Savills Investment Management verstärkt sein deutsches Transaktionsteam mit Maximilian Stöcklein als Senior Transaction Manager. Er ist seit 1. September 2025 an Bord. Mit Sitz in München berichtet er an Tim Ulrich, Head of Transaction Management Germany, Austria & Switzerland, und wird sich auf die Akquisition und Durchführung von Immobilieninvestments in Deutschland und Österreich fokussieren. Zudem bringt er umfassende Expertise im Living-Bereich mit – ein Segment, in dem Savills IM ambitionierte Wachstumspläne verfolgt und das Angebot an Strategien kontinuierlich ausbaut.

.

Maximilian Stöcklein (35) war zuvor unter anderem bei der Real I.S. AG als Director Investment Management für Wohnimmobilieninvestments in der DACH-Region zuständig, wozu neben klassischen Wohnimmobilien auch Studierendenwohnheime, Co-Living, Serviced Apartments und Senior Living gehörten. Zuvor war er bei der DWS Real Estate GmbH als Transactions Associate Real Estate tätig, wo sein Schwerpunkt ebenfalls auf Investmentopportunitäten im Residential-Bereich lag.



„Wir freuen uns sehr, mit Maximilian Stöcklein einen erfahrenen Transaktionsspezialisten gewonnen zu haben. Auch wenn der neue Zyklus nur langsam anläuft, sehen wir bereits spannende Investmentopportunitäten. Für unsere etablierten Fonds und Mandate, aber auch für neue Strategien, sind wir weiter auf der Suche nach Immobilien an deutschen und europäischen Standorten mit positiver wirtschaftlicher und demografischer Entwicklung und mit hohen Nachhaltigkeitsstandards. Unser Fokus liegt auf den Sektoren Living, Logistik, Lebensmitteleinzelhandel sowie auf ausgewählten Core-Büroimmobilien“, sagt Tim Ulrich, Head of Transaction Management Germany, Austria & Switzerland.