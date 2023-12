Savills IM veräußert schwedisches Logistikportfolio an Niam

Savills Investment Management hat für seinen Nordic Logistics Club Deal Fonds ein Logistikportfolio mit drei Objekten in Borås, Ljungby und Halmstad in Südschweden veräußert. Käufer ist Niam, der die Objekte für den Aufbau seines neuen skandinavischen Logistikportfolios erworben hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die Objekte sind vollständig vermietet an renommierte Logistikunternehmen und öffentlich finanzierte Mieter und liegen an strategischen Standorten mit europäischer Autobahnanbindung und wichtiger Infrastruktur. Die zwischen 2009 und 2015 errichteten Gebäude sind modern und qualitativ hochwertig und verfügen über gute Logistik-Spezifikationen. Die Gesamtmietfläche beträgt ca. 93.000 m².



Während der 10-jährigen Haltedauer hat Savills IM eine aktive ESG-Strategie umgesetzt. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Umstellung auf LED-Beleuchtung in allen Gebäuden, die Installation von Sonnenkollektoren bei zwei Objekten, die Einführung von grünen Mietverträgen, die Teilnahme am GRESB-Reporting sowie Mieterumfragen zur Zufriedenheit. Alle drei Objekte verfügen über anspruchsvolle Umweltzertifizierungen, darunter BREEAM New Construction und GreenBuilding.



Der Savills IM Nordic Logistics Club Deal wurde 2014 als deutscher Immobilienspezialfonds aufgelegt. Bei Auflage umfasste das Portfolio elf Objekte in Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen. Seitdem wurde ein weiteres Objekt in Schweden erworben und sechs Objekte wurden veräußert, zuletzt ein Logistikportfolio in Dänemark mit vier Objekten im Dezember 2021 [wir berichteten].



„Die Nachfrage nach erstklassigen Logistikimmobilien in Skandinavien bleibt trotz der angespannten Marktlage hoch. Wir freuen uns, dieses solide Portfolio, das von strategischen Logistikstandorten, einer starken Mieterbasis und hervorragenden ESG-Eigenschaften profitiert, an Niam zu übergeben. Dieser Verkauf steht im Einklang mit der Strategie des Fonds, und wir profitieren von den Maßnahmen, die während der Haltedauer ergriffen wurden, sowie von den steigenden Werten, die unseren Anlegern zugutekommen. Wir sind weiterhin auf der Suche nach potenziellen Investmentmöglichkeiten", sagt Peter Broström, Head of Nordics bei Savills IM.



Savills IM wurde bei der Transaktion von DLA Piper (rechtlich) und CBRE (gewerblich) beraten.