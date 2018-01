Savills IM stockt Logistik-Fonds weiter auf

Den Deal hatte Savills IM bereits im Dezember angekündigt: Da hatte der Investmentmanager soeben den Ankauf eines Distributionszentrums im mittelschwedischen Örebro für den pan-europäischen Savills IM European Logistics Fund 2 (ELF 2) unter Dach und Fach gebracht. 18.500 m², die für eine Frist von zehn Jahren an eine Tochter des Verpackungs-Multis Optigroup AB vermietet sind. Daniel Hohenthanner, Fondmanager des ELF 2 bei Savills IM, erklärte in Zusammenhang mit dem Abschluss für Örebro die Kaufabsicht für eine „neue Umschlagshalle in einer wirtschaftsstarken, südlichen, deutschen Region“. Gemeint hat er die frische DHL-Zentrale in Neu-Ulm, die als neunter Ankauf nun den offenen Spezialfonds bereichert.

12,4 Millionen Euro hat Savills IM für die erst im September 2017 in Betrieb genommene, mechanische Umschlagshalle am nördlichen Ende der Otto-Hahn-Straße auf den Tisch gelegt. Verkäufer der Immobilie ist der regionale Entwickler Robert Straub. Die 5.070 m² sind von der Deutsch Post /DHL für zunächst 15 Jahre gepachtet worden.



Mit der jetzt abgeschlossenen Akquistion in Neu-Ulm für 12,4 Mio. Euro konnte das Fondsmanagement seine dritte Investition in drei Monaten tätigen. Neben dem Investment im schwedien Örebro sicherte sich Savills IM nämlich bereits im November ein Distributionszentrum im spanischen Saragossa für rund 19 Mio. Euro, was zugleich die erste Transaktion des offenen Spezialfonds in Spanien war.



Der ELF 2 richtet sich an institutionelle deutsche Investoren und legt seinen Fokus auf Logistikimmobilien mit einer Grade A-Objektqualität. Investiert wird in den europäischen Kernmärkten.