In der aktuellen späten Phase des Investitionszyklus sind die Aussichten für die europäischen Immobilienmärkte schwächer als in den letzten Jahren. Verschiedene Prognosen legen nahe, dass das Wirtschaftswachstum in den nächsten 12 bis 18 Monaten gedämpft bleiben wird, da die Nachfragedynamik

[…]