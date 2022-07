Savills IM mit neuem Research-Team für deutschen Markt

Savills Investment Management freut sich, zwei neue Teammitglieder im europäischen Research & Strategy Team mit Sitz in Deutschland begrüßen zu dürfen. Christian Müller kommt als „Head of Research & Strategy, Germany“ und Ellen Heinrich als „Senior Analyst, Germany“ zu Savills IM. Unter der Leitung von Andrew Allen, „Global Head of Research, Product Strategy and Development“, werden sie eng mit dem achtköpfigen globalen Research-Team sowie mit den lokalen europäischen Investmentteams zusammenarbeiten.

.

Christian Müller war zuletzt bei CBRE Investment Management als „Head of Research“ für die DACH-Region zuständig und leitete den Frankfurter Research-Hub. Zuvor war er bei der ING Gruppe sowie BulwienGesa tätig. Er verfügt über umfassende Erfahrung zu den verschiedenen Immobiliensektoren; zuletzt lag sein Schwerpunkt auf dem europäischen Logistikmarkt. Bei Savills IM wird er insbesondere unsere deutschen Investoren und ihre Investmentaktivitäten im Bereich europäischer Gewerbeimmobilien begleiten.



Ellen Heinrich kommt von BulwienGesa, wo sie unter anderem eine branchenführende Studie zum deutschen Immobilienentwicklungsmarkt leitete und Spezialistin für ESG war. Davor war sie bei einem großen deutschen Immobilienentwickler für Marktanalysen verantwortlich und arbeitete als „European Research Analyst“ im Immobiliengeschäft von Invesco. Sie wird Christian Müller im Bereich der europäischen Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie das globale Research & Strategy-Team als ESG-Expertin unterstützen.



„Nicht zuletzt aufgrund des großen Interesses unserer internationalen Investoren am deutschen und europäischen Immobilienmarkt kommt der deutschen Research-Plattfom eine wichtige Bedeutung innerhalb des Unternehmens zu. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Christian Müller und Ellen Heinrich zwei versierte Researcher mit langjähriger Erfahrung in der Immobilienwirtschaft für unser Team gewinnen konnten. Unser Ziel ist, Trends und Marktentwicklungen zu antizipieren, um als innovativer Vordenker unseren Investoren attraktive Produkte und Investmentgelegenheiten zu bieten, die resilient sind und nachhaltige Erträge erwirtschaften.", so Carolina von Groddeck, Head of Germany bei Savills IM.