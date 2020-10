Savills IM legt vierten Japan-Fonds auf

Savills Investment Management hat zum ersten Closing seines neu aufgelegten Japan Residential Fund II (JRF II) Eigenkapitalzusagen in Höhe von 200 Millionen USD (21,1 Milliarden ¥) erhalten. Dabei fungiert ein globaler Multi Manager als Seed-Investor. Der offene Core-Immobilienfonds ist der vierte Fonds des Asset Managers mit Fokus auf Japan. Bei der ersten Akquisition des JRF II handelt es sich um ein hochwertiges Portfolio von neun Wohnimmobilien im Großraum Tokio.

.

Der Fonds konnte trotz der globalen COVID-19-Pandemie erfolgreich aufgelegt werden. Das unterstreicht die Attraktivität dieses defensiven Sektors, der sich durch stabile Erträge und Liquidität über den gesamten Immobilienzyklus hinweg auszeichnet. Der JRF II hat einen langfristigen Anlagehorizont. Die Strategie des Fonds zielt auf die anhaltende Urbanisierung Japans und den demografischen Wandel hin zu kleineren Haushalten ab. Diese Entwicklungen führen zu hohen Vermietungsquoten und einer wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Mehrfamilienhäusern im Großraum Tokio und den großen Regionalmetropolen.



Der Launch des JRF II knüpft an die bisherigen Japan-Fonds von Savills IM an. Anfang 2019 wurde der Japan Value Fund II mit Eigenkapitalzusagen in Höhe von 500 Millionen USD geschlossen. Der Japan Value Fund I wurde planmäßig in diesem Jahr aufgelöst, nachdem er während seiner 4-jährigen Laufzeit eine Outperformance gegenüber den angestrebten Zielrenditen erwirtschaftet hatte. Das Transaktionsvolumen von Savills IM auf dem japanischen Markt beläuft sich seit 2014 auf über 6 Milliarden USD.



"Wir freuen uns, dass wir trotz des herausfordernden Marktumfelds in Zeiten von COVID-19 das erste Closing abschließen und eine große Nachfrage renommierter institutioneller Investoren verzeichnen konnten, was nicht zuletzt durch die Beteiligung des Seed-Investors untermauert wird“, so Alex Jeffrey, Global Chief Executive von Savills IM.



Tadaaki Kurozumi, Co-Head of Japan bei Savills IM, ergänzt: „Der defensive Charakter von risikoarmen Anlagen wie dem in Mehrfamilienhäuser im Großraum Tokio stößt in diesen Zeiten globaler Unsicherheit auf große Resonanz. Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Investoren und glauben, dass wir den Japan Residential Fund II zu einem weiteren Flaggschifffonds ausbauen können, der in der Lage ist, Kapital schnell zu investieren und den Anlegern eine überdurchschnittliche Performance zu bieten.“