Savills IM legt europäische „Urban und Logistics“-Plattform auf

Savills Investment Management holt Evert Castelein als Senior Fund Manager an Bord. Er wird insbesondere für eine neue pan-europäische Strategie mit Fokus auf urbane Logistik- und Light Industrial-Immobilien verantwortlich sein. Der Immobilienexperte kommt von Abrdn.

Die neue pan-europäische Strategie hat zum Ziel, den anhaltenden Nachfragedruck mit dem entsprechendem Mietwachstum in urbanen Märkten mit begrenztem Angebot an geeigneten Objekten auszunutzen sowie dabei von dem aktuell veränderten Preisniveau zu profitieren. Die Strategie zielt auf effiziente und flexible Objekte ab und wird sowohl Bestandsimmobilien als auch Projektentwicklungen erwerben und optimieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Erzielung attraktiver langfristiger Total Returns.



Evert Castelein verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche, davon mehr als ein Jahrzehnt in Führungspositionen im Immobilien-Fondsmanagement. Vor seinem Eintritt bei Savills IM war er bei abrdn tätig, wo er zuletzt Fondsmanager eines börsennotierten europäischen Logistikfonds war. Zuvor war er bei abrdn und der FGH Bank für andere Fonds und im Immobilienresearch aktiv.



Evert Castelein wird weiterhin in Amsterdam tätig sein und an Jon Crossfield, Head of Strategic Partnerships and Living, berichten.