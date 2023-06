Savills IM kauft zwei Wohnimmobilien in Valencia für 66 Mio. Euro

Savills Investment Management tätigt die zweite Transaktion für seine europäische Living-Plattform. Der Investmentmanager sichert sich off-market zwei neu errichtete Wohnimmobilien im spanischen Valencia für zusammen rund 66 Mio. Euro. Verkäufer ist der spanische Wohnentwickler Neinor Homes.

Im April hatte Savills IM bereits sechs neu errichtete, hochwertige und vollständig vermietete Wohnobjekte in Schweden für rund 100 Millionen Euro erworben [wir berichteten]. Dies ist Teil der Wachstumsstrategie von Savills IM, die verstärktes Engagement im europäischen Living-Sektor vorsieht. Es sind auch Akquisitionen deutscher Living-Objekte geplant.



Die beiden Objekte in Valencia umfassen insgesamt 209 Wohneinheiten auf 20 Etagen. Das erste Objekt hat eine Gesamtmietfläche von 11.987 m² mit insgesamt 100 Wohnungen. Das zweite Gebäude verfügt über eine Gesamtmietfläche von 14.574 m², verteilt auf insgesamt 109 Wohnungen. Beide Objekte verfügen zudem über jeweils 673 m² Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss.



Die im November 2022 fertiggestellten Immobilien gehören zu dem insgesamt vier Objekte umfassenden Ensemble „SkyHomes“, eine besonders nachhaltige und moderne Wohnanlage im Stadtviertel Malilla in Valencia. Die Gebäude bieten ein umfassendes Serviceangebot, darunter ein Schwimmbad, Coworking-Flächen und Spielplätze. Sie befinden sich direkt neben dem Krankenhaus „La Fe“, dem größten und renommiertesten Krankenhaus in der Region Valencia. In unmittelbarer Nähe sind zudem ein großes Einkaufs- und Unterhaltungszentrum, eine Universität, ein soziokulturelles Zentrum und zwei private Gesundheitszentren.



Die Objekte wurden unter Berücksichtigung hoher nachhaltiger Gebäudestandards entwickelt und mit dem höchstmöglichen Energieausweis (EPC „A“) ausgezeichnet – eine starke Leistung, wenn man bedenkt, dass Spanien eines der restriktivsten EPC-Bewertungssysteme für Mehrfamilienhäuser in Europa hat. Zu den nachhaltigen Merkmalen des Gebäudes gehören aerothermische Wärmepumpen in jeder Wohnung sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die zusammen mit Fahrradständern in der Tiefgarage installiert werden.



Die Akquisition passt perfekt in die strategische Ausrichtung der Living-Plattform, die in hochwertige, nachhaltige Objekte in wohlhabenden, europäischen Städten mit positiven wirtschaftlichen und demografischen Trends investiert, um stabile Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Dabei gehört auch Deutschland zu den Kern-Investmentmärkten.



„Die Ergänzung dieser Objekte in unserem Living-Portfolio stärkt unsere Position im Segment „Build to Rent“, das aufgrund der Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt sehr gute Wachstumsmöglichkeiten bietet. Insbesondere der Markt in Valencia hat in den letzten Jahren einen erheblichen Anstieg der Mietnachfrage verzeichnet, was die Bedeutung dieser Art von Objekten gefestigt hat. Auf dem spanischen Markt, der robuste Fundamentaldaten aufweist, investieren wir in Objekte, die es uns ermöglichen, einen nachhaltigen und langfristigen Wert für unsere Investoren zu schaffen“, sagt Fernando Ramírez de Haro, Managing Director bei Savills IM für Spanien and Portugal.



„Wir halten den europäischen Living-Sektor für überaus interessant und bereiten daher die Auflage von Strategien mit Fokus auf Living-Immobilien in Europa vor. Die soliden Fundamentaldaten zusammen mit der großen Stabilität auch in schwierigen Zeiten machen das Segment für institutionelle Investoren nachhaltig attraktiv. Wir haben bereits weitere Objekte in fortgeschrittener Ankaufsprüfung und sind aktiv dabei, weitere Investmentopportunitäten zu identifizieren. Dabei steht auch der deutsche Markt mit im Fokus“, ergänzt Rena Knöpke, Managing Director und Head of Business Development Germany, Austria & Switzerland bei Savills IM.



„Der Mietimmobilien­markt ist eine aufstrebende Assetklasse in Spanien. Seine starken Wachstumsaussichten bieten sowohl für Entwickler als auch für Investmentmanager eine sehr attraktive Investitionsmöglichkeit. Zwischen 2021 und 2026 wird die Zahl der Miethaushalte voraussichtlich um 700.000 steigen, während die derzeitige Neubau-Pipeline nur 25-30.000 Einheiten umfasst. Neinor wird für etwa 10 Prozent des gesamten neuen Angebots verantwortlich sein und ist bereit, eine führende Rolle im spanischen Build to Rent-Sektor zu übernehmen", kommentiert Borja García-Egotxeaga, CEO von Neinor Homes.



Savills Investment Management wurde bei der Transaktion von Ashurst, JLL, PwC und Arcadis beraten.