Savills IM kauft am Kurfürstendamm von RFR

Savills Investment Management kauft im Auftrag des Konzerns Versicherungskammer ein neu errichtetes Büro- und Geschäftshaus am Kurfürstendamm 12 von der RFR-Gruppe, die das Objekt im Jahr 2021 erworben hatte.

.

„Wir freuen uns, dass wir das attraktive Büro- und Geschäftshaus in der unangefochtenen Berliner Toplage für die Versicherungskammer sichern konnten. Die Transaktion sowie das daran anschließende Asset Management des Objekts markiert die erstmalige Zusammenarbeit zwischen der Versicherungskammer und Savills IM. Das Gebäude befindet sich in dem am stärksten frequentierten Abschnitt des Kurfürstendamms. Die Top-1A-Lage mit diversen weiteren geplanten Projekten in der unmittelbaren Umgebung gepaart mit der modernen Neubauqualität der Immobilie, der DGNB-Platin-Zertifizierung sowie der langfristigen Vermietung an bonitätsstarke Mieter machen das Objekt zu einem nachhaltig attraktiven Investment“, sagt Tim Ulrich, Head of Transaction Management Germany bei Savills IM.



Der repräsentative Neubau in Berliner Premiumlage umfasst mehr als 6.500 m² Mietfläche auf sechs Geschossen. Das Gebäude war Teil des historischen Gloria-Ensembles, einem ehemaligen neobarocken Kinosaal. 2018 wurde dieses abgerissen und ein neues dreiteiliges Gebäudeensemble errichtet.



Die Trophy-Immobilie ist vollständig und langfristig an den Kommunikationsanbieter Vodafone, den Modekonzern Mango, die Anwaltskanzlei YPOG sowie die Automobilmarke „Wey“ des Herstellers Great Wall Motor vermietet. Aufgrund des direkten Zugangs zur U-Bahn-Station Kurfürstendamm vor dem Objekt und dem Bahnhof Zoologischer Garten in unmittelbarer Reichweite verfügt das Büro- und Geschäftshaus über eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz.



„Dieses attraktive Büro- und Geschäftshaus in absoluter Toplage von Berlin stellt aufgrund der hochwertigen Neubauqualität, der stabilen Vermietungssituation sowie der DGNB-Platin-Zertifizierung ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Investment dar. Wir freuen uns, dass wir dieses nachgefragte Objekt erwerben und unser Immobilienportfolio dadurch weiter diversifizieren konnten“, ergänzt Stephan Huber, Head of Investment Real Estate bei der Versicherungskammer.



Der Käufer wurde bei der Transaktion rechtlich und steuerlich von CMS, technisch von Arcadis und kaufmännisch von JLL beraten. Auf Seiten der Verkäuferin wurde die Transaktion von BNP Paribas Real Estate sowie von GleissLutz Partnerschaft von Rechtsanwälten begleitet.