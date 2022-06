Savills IM ist neuer Kooperationspartner der IREBS

Savills Investment Management wird neuer Förderer und Sponsor am IREBS Institut für Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg. Von der langfristig angelegten Kooperation profitieren beide Partner gleichermaßen. Im Fokus der Zusammenarbeit wird das Thema ESG stehen, das in der gesamten Immobilienbranche von großer Bedeutung ist und eine umfassende Transformation bedingt. Insbesondere wird im Rahmen der Kooperation eine Doktorandenstelle geschaffen, in deren Rahmen verschiedene Forschungsarbeiten rund um ESG bei Immobilien veröffentlicht werden sollen.

Die Partnerschaft ermöglicht darüber hinaus einen Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis in Form von anwendungsorientierten Gastbeiträgen, Projektseminaren sowie weiteren Veranstaltungen zu Themen rund um ESG. Beispielsweise wird ein Austausch zum ‚Carbon Risk Real Estate Monitor‘ (CRREM) erfolgen, der bereits intensiv für die Analyse der Bestandsobjekte bei Savills IM genutzt wird.



„Qualifiziertes Personal ist für die gesamte Immobilienbranche von großer Bedeutung. Gerade mit Blick auf die umfassende ESG-Transformation, die der Branche bevorsteht, wird der Bedarf an gut ausgebildeten Talenten weiterwachsen. Als kontinuierlich wachsendes Unternehmen sind wir auch immer auf der Suche nach Fachkräften. Insofern liegt uns die Förderung von Lehre und Forschung besonders am Herzen und wir freuen uns, die IREBS in den kommenden Jahren aktiv zu unterstützen und zusammenzuarbeiten. Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis ist aus unserer Sicht extrem wichtig – dies setzt die IREBS mit ihrer theoriegeleiteten und anwendungsorientierten Lehre hervorragend um“, so Gerhard Lehner, Managing Director und Head of Fund Management Germany bei Savills IM.



„Mit Savills IM kommt ein weiterer globaler Player in den Kreis unserer Förderer. Die Förderung im Bereich ESG durch Savills IM, die weit über ein monetäres Engagement hinausgeht, wird unsere führende Position in Forschung und Lehre weiter ausbauen. Der Bereich ESG boomt und unsere Branche muss intensiv an ihren Net-Zero-Zielen sowie Plänen zu deren Erreichung arbeiten“, sagt Prof. Dr. Sven Bienert, Leiter des Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit an der IREBS.