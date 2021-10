Savills IM investiert rund 112,5 Mio. Euro im Raum Warschau

Savills IM hat das größte Einzelinvestment für seinen European Logistics Fund 3 (ELF 3) und zugleich eines der größten Investments auf dem polnischen Gewerbeimmobilienmarkt getätigt. Der Investmentmanager hat für rund 112,5 Mio. Euro das Distributionszentrum „A2 Warsaw Park“ bei Warschau erworben.

