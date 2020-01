Savills IM investiert erstmalig für Versicherungs-Club Deal in Milbertshofen

Savills Investment Management hat für seinen Club Deal-Spezialfonds „Savills IM Real Invest 1“ ein Büroobjekt in guter Stadtteillage von München erworben. Mit diesem erstmaligen Erwerb in der bayerischen Landeshauptstadt wächst der Club Deal-Spezialfonds, der 2013 für drei deutsche Versicherungen aufgelegt wurde, auf acht Objekte in sieben deutschen Städten, darunter Berlin, Hamburg und Stuttgart. Für ein noch im Bau befindliches Bürogebäude in Nürnberg wurde bereits ein Kaufvertrag unterzeichnet. Die Transaktion in München erfolgte im Rahmen eines Asset-Deals mit dem luxemburgischen Fonds Catalyst European Property Fund II (CEPF II) von Catalyst Capital. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

