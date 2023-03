Savills IM holt Viola van der Bosch für Debt-Strategien

Viola van der Bosch

© Savills IM

Aufgrund der hohen Nachfrage im Bereich Real Estate Debt baut Savills Investment Management auch sein deutsches Capital Raising-Team aus. Viola van der Bosch, bisher bei Union Investment Institutional tätig, wird sie als Director Business Development insbesondere den Vertrieb der unternehmenseigenen Debt-Produkte vorantreiben. Sie berichtet an Rena Knöpke, Geschäftsführerin und Leiterin des Business Development-Teams in der DACH-Region.

.

Vor ihrem Start bei Savills IM war Viola van der Bosch bei Union Investment Institutional tätig, wo sie insbesondere die Produkt- und Geschäftsentwicklung in den Bereichen Individualmandate sowie Club Deal-Produkte betreute. Zuvor war sie bei HQ Capital Private Equity im Investment Team sowie bei Morgan Stanley im Bereich Real Assets / Private Equity, wo sie Erfahrungen im gesamten Transaktionszyklus – Akquisitionen, Asset Management und Veräußerungen – sammelte.



„Deutsches institutionelles Kapital ist ein wichtiger strategischer Schwerpunkt. Wir beobachten, dass deutsche Investoren immer vertrauter mit Real Estate Debt und dessen Rolle in ihren Gesamtportfolios werden. Das breite Angebot an Debt-Strategien von DRC Savills IM ermöglicht deutschen Investoren in ihren Portfolios eine starke Diversifikation nach Risikostruktur und Regionen.“, so Dale Lattanzio, Managing Partner bei DRC Savills IM-